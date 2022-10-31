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У центрі Бердянська пролунав потужний вибух

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Бердянськ, Понеділок 31 жовтня 2022 18:16
У центрі Бердянська пролунав потужний вибух Фото: потужний вибух стався у Бердянську (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У центрі окупованого Бердянська (Запорізька область) стався потужний вибух, є інформація про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Бердянці повідомляють про вибух, який чуло все місто. Попередньо по вул. Земській вибухнула газова труба після нещодавнього підключення окупантами блакитного палива", - зазначив він.

За його словами, є інформація щодо постраждалих. Місцеві Telegram-канали пишуть про щонайменше одного постраждалого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Мелітополем окупанти заселилися в усі порожні будинки і дачі та крадуть навіть консервацію.

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Бердянськ Вибух
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