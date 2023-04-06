В Мелітополі та районі пролунали гучні вибухи, - мер

У четвер, 6 квітня, у Мелітополі та районі (Запорізька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами Федорова, вибухи були чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.

"Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) вночі було "гучно". Лунали вибухи в районі аеродрому, де знаходиться база росіян.

Також раніше ми писали про те, що у Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії.

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