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"Гучна ніч". В Мелітополі вибухала база окупантів в районі аеродрому

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Мелітополь, Четвер 06 квітня 2023 10:00
"Гучна ніч". В Мелітополі вибухала база окупантів в районі аеродрому Фото: в окупованому Мелітополі вночі лунали вибухи (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) вночі було "гучно". Лунали вибухи в районі аеродрому, де знаходиться база росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на міського голову Мелітополя Івана Федорова

"Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка.За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому", - написав Федоров.

Міський голова додав, що окупанти відразу ж відзвітували про так зване "влучне ППО", проте самі відправили в сторону аеродрому швидкі.

Зазначимо, що останнім часом в Мелітополі частіше лунають вибухи. На тлі чого речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чому "бавовна" в окупантів почастішала.

"Триває підготовка до майбутнього контрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, а всі передбачають та перед смакують. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм треба бути готовими надалі", - розповіла Гуменюк.

На питання чи відбувається наразі евакуація окупантів з півдня вона відповіла: "Так, паралельно з їх ліквідацією".

Нагадаємо, що 3 квітня у центрі окупованого Мелітополя підірвали автівку, постраждав колаборант.

Також раніше ми писали про те, що у Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії

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