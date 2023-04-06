В Мелитополе и районе раздались громкие взрывы, - мэр

В четверг, 6 апреля, в Мелитополе и районе (Запорожская область) раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Жители сообщают о нескольких громких взрывах", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, взрывы были слышны на севере Мелитополя и в окрестных селах.
"Подробности впоследствии", - добавил мэр города.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) ночью было "громко". Раздавались взрывы в районе аэродрома, где находится база россиян.
Также ранее мы писали о том, что в Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию.
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