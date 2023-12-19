У Мелітополі стався вибух біля школи, поранено "поліцейського" з Краснодара, - мер

"У тимчасово окупованому Мелітополі окупантам знову тривожно. Сили спротиву продовжують шукати зрадників", - йдеться у повідомленні.

За словами мера, днями "щось трапилося" із залізницею в Мелітополі, яку росіяни використовують як артерію для перекидання важкого озброєння та боєприпасів.

"Тепер щось вибухнуло недалеко від школи, яку окупанти захопили однією з перших. Найбільше налякався відомий поліцейський каратель, який мешкає неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських мешканців", - розповів Федоров.

Через деякий час мер Мелітополя повідомив, що внаслідок вибуху поранено "поліцейського" з Краснодара, який приїхав до Мелітополя з Росії, щоб працювати в окупаційній "поліції".

Підриви окупантів на захопленій території України

Нещодавно повідомлялося, що партизани в Маріуполі підірвали авто російського окупанта. Росіянин є офіцером кавказьких підрозділів.

Також партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, який щоденно возив ворогу з Криму до Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

У листопаді стало відомо, що в Кремінній (Луганська область) могли підірвати автомобіль із "т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР" та іншим окупантом.