UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мелітополі стався вибух біля школи, поранено "поліцейського" з Краснодара, - мер

Архівне фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) стався вибух у районі школи. Унаслідок цього було поранено "поліцейського" з Краснодара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"У тимчасово окупованому Мелітополі окупантам знову тривожно. Сили спротиву продовжують шукати зрадників", - йдеться у повідомленні.

За словами мера, днями "щось трапилося" із залізницею в Мелітополі, яку росіяни використовують як артерію для перекидання важкого озброєння та боєприпасів.

"Тепер щось вибухнуло недалеко від школи, яку окупанти захопили однією з перших. Найбільше налякався відомий поліцейський каратель, який мешкає неподалік і "прославився" жорсткістю до проукраїнських мешканців", - розповів Федоров. 

Через деякий час мер Мелітополя повідомив, що внаслідок вибуху поранено "поліцейського" з Краснодара, який приїхав до Мелітополя з Росії, щоб працювати в окупаційній "поліції". 

Підриви окупантів на захопленій території України

Нещодавно повідомлялося, що партизани в Маріуполі підірвали авто російського окупанта. Росіянин є офіцером кавказьких підрозділів.

Також партизани провели успішну диверсію та підірвали залізничний потяг, який щоденно возив ворогу з Криму до Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

У листопаді стало відомо, що в Кремінній (Луганська область) могли підірвати автомобіль із "т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР" та іншим окупантом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольЗапорожская областьВійна в Україні