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У Кремінній підірвали автомобіль з "високопосадовцями ЛНР"

Україна, Субота 18 листопада 2023 20:21
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У Кремінній підірвали автомобіль з "високопосадовцями ЛНР" Фото: у Кремінній підірвали автомобіль з "високопосадовцями ЛНР" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У "ЛНР", імовірно, підірвали автомобіль із "т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР" та "заступником начальника карного розшуку МВС ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними ASTRA, ввечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УКР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

За даними російських журналістів, обох госпіталізовано - у них діагностовано осколкові поранення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Мелітополі, 11 листопада, партизани підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.

Як розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров, після вибуху по місту на шаленій швидкості їздили поліцейські автомобілі.

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