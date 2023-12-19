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В Мелитополе произошел взрыв возле школы, ранен "полицейский" из Краснодара, - мэр

Архивное фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) произошел взрыв в районе школы. В результате этого был ранен "полицейский" из Краснодара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"Во временно оккупированном Мелитополе оккупантам снова тревожно. Силы сопротивления продолжают искать предателей", - говорится в сообщении.

По словам мэра, на днях "что-то случилось" с железной дорогой в Мелитополе, которую россияне используют как артерию для переброски тяжелого вооружения и боеприпасов.

"Теперь что-то взорвалось недалеко от школы, которую оккупанты захватили одной из первых. Больше всего напугался известный полицейский каратель, который живет неподалеку и "прославился" жесткостью к проукраинским жителям", - рассказал Федоров. 

Через некоторое время мэр Мелитополя сообщил, что в результате взрыва ранен "полицейский" из Краснодара, который приехал в Мелитополь из России, чтобы работать в оккупационной "полиции".

Подрывы оккупантов на захваченной территории Украины

Недавно сообщалось, что партизаны в Мариуполе подорвали авто российского оккупанта. Россиянин являлся офицером кавказских подразделений.

Также партизаны провели успешную диверсию и подорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил врагу из Крыма в Днепрорудные боеприпасы и топливо.

В ноябре стало известно, что в Кременной (Луганская область) могли взорвать автомобиль с "в.и.о. заместителя министра МВД ЛНР" и другим оккупантом.

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