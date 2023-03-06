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У Мелітополі росіяни виселяють з гуртожитка дітей та готують місця для окупантів, - мер

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни виселили дітей з гуртожитку Мелітопольського промислово-економічного коледжу (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Аби з комфортом розмістити поки що живу силу, а також своїх "трьохсотих", окупанти не зважають ні на що", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вони забирають навіть приміщення, де проживали діти. Федоров заявив, що в будівлі дитячого будинку в Приазов’ї влаштували військовий шпиталь. Також в гуртожитках мелітопольських закладах вищої освіти живуть російські військові.

"З гуртожитку Мелітопольського промислово-економічного коледжу виселяють дітей - там також облаштують місце проживання окупантів", - розкав мер міста.

Нагадаємо, що українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.

Росіяни продовжують звозити до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області своїх лікарів і вчителів.

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