У Мелітополі росіяни виселяють з гуртожитка дітей та готують місця для окупантів, - мер

Росіяни виселили дітей з гуртожитку Мелітопольського промислово-економічного коледжу (Запорізька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Аби з комфортом розмістити поки що живу силу, а також своїх "трьохсотих", окупанти не зважають ні на що", - йдеться у заяві.
Зазначається, що вони забирають навіть приміщення, де проживали діти. Федоров заявив, що в будівлі дитячого будинку в Приазов’ї влаштували військовий шпиталь. Також в гуртожитках мелітопольських закладах вищої освіти живуть російські військові.
"З гуртожитку Мелітопольського промислово-економічного коледжу виселяють дітей - там також облаштують місце проживання окупантів", - розкав мер міста.
Нагадаємо, що українські військові двома влучними пострілами змогли знищити бази російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі.
Росіяни продовжують звозити до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області своїх лікарів і вчителів.
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