В Мелитополе россияне выселяют из общежития детей и готовят места для оккупантов, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Чтобы с комфортом разместить пока живую силу, а также своих "трехсотых", оккупанты не считаются ни с чем", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они забирают даже помещения, в котором проживали дети. Федоров заявил, что в здании детского дома в Приазовье устроили военный госпиталь. Также в общежитиях мелитопольских заведениях высшего образования живут российские военные.

"Из общежития Мелитопольского промышленно-экономического колледжа выселяют детей - там также обустроят место жительства оккупантов", - рассказал мэр города.