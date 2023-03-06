В Мелитополе россияне выселяют из общежития детей и готовят места для оккупантов, - мэр

Россияне выселили детей из общежития Мелитопольского промышленно-экономического колледжа (Запорожская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Чтобы с комфортом разместить пока живую силу, а также своих "трехсотых", оккупанты не считаются ни с чем", - говорится в заявлении.
Отмечается, что они забирают даже помещения, в котором проживали дети. Федоров заявил, что в здании детского дома в Приазовье устроили военный госпиталь. Также в общежитиях мелитопольских заведениях высшего образования живут российские военные.
"Из общежития Мелитопольского промышленно-экономического колледжа выселяют детей - там также обустроят место жительства оккупантов", - рассказал мэр города.
Напомним, что украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.
Россияне продолжают свозить во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области своих врачей и учителей.
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