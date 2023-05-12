В Мелітополі пролунав потужний вибух, в частині міста зникла електрика

"У Мелітополі потужний вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього в місті зникла електрика.

Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цього вибуху.

"Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. У багатьох також зник мобільний зв'язок", - повідомляють Telegram-канали.

Також є інформація, що немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у Мелітопольському районі.

Оновлено 22:26

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у місті пролунав потужний вибух.

"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку", - пояснив Федоров.