В Мелитополе раздался мощный взрыв, в части города пропало электричество

"В Мелитополе мощный взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого в городе пропало электричество.

Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этом взрыве.

"Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. У многих также исчезла мобильная связь", - сообщают Telegram-каналы.

Также есть информация, что нет электричества в Нововасильевке Приазовского района, в Мелитопольском районе.

Обновлено 22:26

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе раздался мощный взрыв.

"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи", - пояснил Федоров.