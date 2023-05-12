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В Мелитополе раздался мощный взрыв, в части города пропало электричество

Фото: Оккупанты в Мелитополе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 12 мая, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Мелитополе мощный взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого в городе пропало электричество.

Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этом взрыве.

"Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. У многих также исчезла мобильная связь", - сообщают Telegram-каналы.

Также есть информация, что нет электричества в Нововасильевке Приазовского района, в Мелитопольском районе.

Обновлено 22:26

Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что в городе раздался мощный взрыв.

"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи", - пояснил Федоров.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном российскими военными Мелитополе (Запорожская область) утром 12 мая произошел сильный взрыв.

Позже Следственный комитет РФ заявил, что в Мелитополе (Запорожская область) совершено "покушение" на и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ. Он получил ранение, его доставили в больницу.

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