У Мелітополі пролунав потужний вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) сьогодні ввечері, 13 листопада, пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова .

"В Мелітополі гучно", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, нещодавно пролунав потужний вибух.

"Що коїться в окупантів, з'ясовуємо", - додав мер міста.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Нещодавно партизани в Мелітополі підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.