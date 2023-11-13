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В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Мелитополь, Понедельник 13 ноября 2023 19:10
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В Мелитополе прогремел мощный взрыв Архивное фото: Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) сегодня вечером, 13 ноября, прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

"В Мелитополе громко", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, недавно прогремел мощный взрыв.

"Что происходит у оккупантов, выясняем", - добавил мэр города.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Недавно партизаны в Мелитополе взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

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