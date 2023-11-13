В Мелитополе прогремел мощный взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитопольского городского голову Ивана Федорова .

"В Мелитополе громко", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, недавно прогремел мощный взрыв.

"Что происходит у оккупантов, выясняем", - добавил мэр города.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Недавно партизаны в Мелитополе взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.