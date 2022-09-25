У Мелітополі пролунав гучний вибух: що відомо

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.

Федоров додав, що зараз він збирає детальнішу інформацію про інцидент.

Оновлено 18:10

Федоров додав, що у Мелітополі одне авто повністю згоріло після вибуху.