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У Мелітополі пролунав гучний вибух: що відомо

Ілюстративне фото: у Мелітополі пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 25 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) місцеві мешканці почули гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.

Федоров додав, що зараз він збирає детальнішу інформацію про інцидент.

Оновлено 18:10

Федоров додав, що у Мелітополі одне авто повністю згоріло після вибуху.

Нагадаємо, вчора, 24 вересня,у Мелітополі також пролунав вибух, який, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору.

Також ми писали, що сьогодні у Мелітополі були чутні вибухи.

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МелітопольВибухВійна Росії проти України