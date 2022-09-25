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В Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи: що відомо

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Запоріжжя, Неділя 25 вересня 2022 12:12
В Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи: що відомо Фото: у Бердянську та Мелітополі майже одночасно прогриміли вибухи (ілюстрація/t me riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

В неділю, 25 вересня, у Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянск Сейчас.

"У Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи. У Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста", - йдеться в повідомленні.

В Бердянську та Мелітополі майже одночасно пролунали вибухи: що відомо

За даними РІА Мелітополь, у Бердянську підірвали автомобіль біля мерії.

"Рашистскі ЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі виконкому та публікують фото оточення місця вибуху. Місцеві стверджують, що вибухнуло авто. Дим йде досі. Усі дороги перекриті, рух транспорту навколо будівлі закрито", - додають в Бердянск Сейчас.

Як повідомлялось, у неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару. В результаті загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко.

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