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В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух

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Мелітополь, Субота 24 вересня 2022 22:11
В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 24 вересня, увечері у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, вибух стався у північній частині міста і, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору.

Федоров додав, що у бік, де було чути вибух, попрямувала пожежна машина. Мер продовжує збирати інформацію про подію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Мелітополі загрожують депортацією за відмову брати участь у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ.

Також ми писали, що, за словами Федорова, проти організаторів "референдуму" у Мелітополі планують запровадити санкції.

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Мелітополь Вибух Війна Росії проти України
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