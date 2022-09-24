В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух
Сьогодні, 24 вересня, увечері у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
За його словами, вибух стався у північній частині міста і, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору.
Федоров додав, що у бік, де було чути вибух, попрямувала пожежна машина. Мер продовжує збирати інформацію про подію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Мелітополі загрожують депортацією за відмову брати участь у псевдореферендумі щодо приєднання до РФ.
Також ми писали, що, за словами Федорова, проти організаторів "референдуму" у Мелітополі планують запровадити санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.