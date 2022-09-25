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В Мелитополе прозвучал громкий взрыв: что известно

Иллюстративное фото: в Мелитополе прозвучал громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 25 сентября, во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) местные жители услышали громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Он уточнил, что, по предварительной информации, после взрыва стало известно о загоревшемся авто в северной части города.

Федоров добавил, что сейчас он собирает более детальную информацию об инциденте.

Обновлено 18:10

Федоров добавил, что в Мелитополе одно авто полностью згорело после взрыва.

Напомним, вчера, 24 сентября, в Мелитополе также прогремел взрыв, который, вероятно, был следствием работы украинский сил сопротивления.

Также мы писали, что сегодня в Мелитополе были слышны взрывы.

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МелитопольВзрывВойна России против Украины