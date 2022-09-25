В Мелитополе прозвучал громкий взрыв: что известно

Он уточнил, что, по предварительной информации, после взрыва стало известно о загоревшемся авто в северной части города.

Федоров добавил, что сейчас он собирает более детальную информацию об инциденте.

Обновлено 18:10

Федоров добавил, что в Мелитополе одно авто полностью згорело после взрыва.