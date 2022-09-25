В Мелитополе прозвучал громкий взрыв: что известно

Сегодня, 25 сентября, во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) местные жители услышали громкий взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
Он уточнил, что, по предварительной информации, после взрыва стало известно о загоревшемся авто в северной части города.
Федоров добавил, что сейчас он собирает более детальную информацию об инциденте.
Обновлено 18:10
Федоров добавил, что в Мелитополе одно авто полностью згорело после взрыва.
Напомним, вчера, 24 сентября, в Мелитополе также прогремел взрыв, который, вероятно, был следствием работы украинский сил сопротивления.
Также мы писали, что сегодня в Мелитополе были слышны взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.