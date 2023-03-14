ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мелітополі пролунав гучний тривалий вибух

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 14 березня 2023 17:44
У Мелітополі пролунав гучний тривалий вибух Ілюстративне фото: у Мелітополі пролунав гучний тривалий вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок, 14 березня, пролунав гучний тривалий вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто", - написав він.

Федоров додав, що вибух пролунав у самому центрі міста, в районі вулиці Героїв України. За попередніми даними, спалахнув автомобіль.

У Мелітополі пролунав гучний тривалий вибух

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мелітополі підірвали автомобіль.

На фотографіях також видно пожежу та густий чорний дим.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що "вагнерівці" у Мелітополі намагаються завербувати мешканців, щоб посилити своє угруповання у районі Бахмута.

Мер Мелітополя також розповідав, що росіяни під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються "віджимати" квартири цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вибух
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України