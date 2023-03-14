ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мелитополе раздался громкий продолжительный взрыв

Новина українською →
Мелитополь, Вторник 14 марта 2023 17:44
В Мелитополе раздался громкий продолжительный взрыв Иллюстративное фото: в Мелитополе раздался громкий продолжительный взрыв (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мелитополе во вторник, 14 марта, раздался громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Только что громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город", - написал он.

Федоров добавил, что взрыв прогремел в самом центре города, в районе улицы Героев Украины. По предварительным данным, загорелся автомобиль.

В Мелитополе раздался громкий продолжительный взрыв

Местные СМИ сообщают, что в Мелитополе подорвали автомобиль.

На фотографиях также видны пожар и густой черный дым.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что "вагнеровцы" в Мелитополе пытаются завербовать жителей, чтобы усилить свою группировку в районе Бахмута.

Мэр Мелитополя также рассказывал, что россияне под видом "плановых обзоров жилищного фонда" готовятся "отжимать" квартиры гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Взрыв
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины