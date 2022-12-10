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У Мелітополі пролунало понад десять вибухів

Фото: у Мелітополі пролунало понад десять вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні ввечері, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі спекотно. Більше 10 вибухів було чути у всіх районах міста", - заявив Федоров.

За його словами, окупанти дуже стурбовані тим, що відбувається. Він також зазначив, що варто чекати на добрі новини від українських військових.

Оновлено (20:14)

За словами Федорова, на сході Мелітополя горить будівля мелітопольської християнської церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому та перетворили на своє місце для зборів.

Оновлено (20:19)

За інформацією "РИА Новости", у Мелітополі сьогодні ввечері спрацювала система ППО окупантів, у місті пролунало п'ять вибухів.

Раніше мер Мелітополя заявив, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів . Йдеться про сотні, а скоріше навіть тисячі солдатів російської армії, які вже ніколи не зможуть воювати проти України.

Пізніше в Генштабі підтвердили завдання удару по скупченню російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Запорізької області для поповнення поточних втрат російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.

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МелітопольВибухВторгнення Росії до України