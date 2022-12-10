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В Мелитополе прозвучало более десяти взрывов

Фото: в Мелитополе прозвучало более десяти взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня вечером, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе жарко. Больше 10 взрывов были слышны во всех районах города", - заявил Федоров.

По его словам, оккупанты очень обеспокоены происходящим. Он также отметил, что стоит ждать хороших новостей от украинских военных.

Обновлено (20:14)

По словам Федорова, на востоке Мелитополя горит здание мелитопольской християнской церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили на свое место для собраний.

Обновлено (20:19)

По информации "РИА Новости", в Мелитополе сегодня вечером сработала система ПВО оккупантов, в городе прозвучало пять взрывов.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов. Речь идет о сотнях, а скорее даже тысячах солдат российской армии, которые уже никогда не смогут воевать против Украины.

Позже в Генштабе подтвердили нанесение удара по скоплению российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.

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МелитопольВзрывВторжение России в Украину