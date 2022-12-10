В Мелитополе прозвучало более десяти взрывов

"В Мелитополе жарко. Больше 10 взрывов были слышны во всех районах города", - заявил Федоров.

По его словам, оккупанты очень обеспокоены происходящим. Он также отметил, что стоит ждать хороших новостей от украинских военных.

Обновлено (20:14)

По словам Федорова, на востоке Мелитополя горит здание мелитопольской християнской церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили на свое место для собраний.

Обновлено (20:19)

По информации "РИА Новости", в Мелитополе сегодня вечером сработала система ПВО оккупантов, в городе прозвучало пять взрывов.