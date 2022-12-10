В Мелитополе прозвучало более десяти взрывов

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня вечером, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"В Мелитополе жарко. Больше 10 взрывов были слышны во всех районах города", - заявил Федоров.
По его словам, оккупанты очень обеспокоены происходящим. Он также отметил, что стоит ждать хороших новостей от украинских военных.
По словам Федорова, на востоке Мелитополя горит здание мелитопольской християнской церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили на свое место для собраний.
По информации "РИА Новости", в Мелитополе сегодня вечером сработала система ПВО оккупантов, в городе прозвучало пять взрывов.
Ранее мэр Мелитополя заявил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов. Речь идет о сотнях, а скорее даже тысячах солдат российской армии, которые уже никогда не смогут воевать против Украины.
Позже в Генштабе подтвердили нанесение удара по скоплению российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.
Также мы писали, что на временно оккупированной территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей.
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