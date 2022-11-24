У Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів: що сталося

В окупованому Мелітополі сьогодні, 24 листопада, прогриміло три потужні вибухи. Ймовірно, було влучання в аеродром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
У Мелітополі знов не добрий вечір для рашистів! Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста", - написав він.
За попередньою інформацією, було влучання по аеродрому.
Нагадаємо, нещодавно у селищі Веселе під Мелітополем була ліквідована військова база росіян.
До того ж, окупанти продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя.
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