У Мелітополі прогриміла серія потужних вибухів: що сталося

У Мелітополі знов не добрий вечір для рашистів! Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста", - написав він.

За попередньою інформацією, було влучання по аеродрому.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Веселе під Мелітополем була ліквідована військова база росіян.

До того ж, окупанти продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя.

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