В Мелитополе прогремела серия мощных взрывов: что произошло

В Мелитополе снова не добрый вечер для рашистов! Жители сообщат о минимум 3 мощных взрывах в южной части города", - написал он.

По предварительной информации, было попадание по аэродрому.

Напомним, недавно в поселке Веселое под Мелитополем была ликвидирована военная база россиян.

К тому же, оккупанты продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя.

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