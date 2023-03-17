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В Мелітополі продовжується примусова паспортизація населення, - Генштаб

Фото: в Мелітополі продовжується примусова паспортизація населення (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову паспортизацію населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В місті так звана влада разом із представниками податкової служби РФ заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії.

"Його, в свою чергу, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що через ліквідацію колаборанта в Мелітополі посилили репресії щодо цивільного населення.

Крім цього, в місті російські загарбники під виглядом "планових оглядів житлового фонду" готуються віджимати квартири цивільних.

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МелітопольГенштаб ВСУ