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В Мелитополе продолжается принудительная паспортизация населения, - Генштаб

Фото: в Мелитополе продолжается принудительная паспортизация населения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики продолжают принудительную паспортизацию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В городе так называемая власть вместе с представителями налоговой службы РФ запретила осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика России.

"Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина Российской Федерации", - отметили в Генштабе.

Напомним, что из-за ликвидации коллаборанта в Мелитополе усилили репрессии в отношении гражданского населения.

Кроме этого, в городе российские захватчики под видом "плановых осмотров жилищного фонда" готовятся отжимать гражданские квартиры.

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МелитопольГенштаб ВСУ