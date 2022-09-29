У Мелітополі помітили рух колони вантажівок із окупантами у бік Запоріжжя

Через окупований Мелітополь йшла колона російської техніки та живої сили у бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РІА Мелітополь".

"Мелітопольці спостерігали, як у бік Запоріжжя проїхали 2 тентовані "КамАЗа" з людьми, потім сідельний тягач на лафеті і слідом 2 "УРАЛи" з людьми", - додають у "РІА Мелітополь".

Як пишуть у Telegram-каналі, об'їзною на вул. Воїнів Інтернаціоналістів спостерігається пересування колон техніки та особового складу.

"Останніми днями ворог значно активізувався і намагається зміцнювати свої позиції, перекидаючи техніку в Запорізькому та Херсонському напрямах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, буквально 2 вересня російські війська перекидали техніку через окупований Маріуполь на Запорізький напрямок.

Також Росія перекидає колони техніки з Криму в захоплену Херсонську область. Щоб перешкодити цьому, Збройні сили України б'ють по Антонівському мосту.

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