РФ второй день перебрасывает технику через Мариуполь на Запорожье, - советник мэра

Российские войска второй день подряд перебрасывает технику через оккупированный Мариуполь на Запорожское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем движение техники на проспекте Металлургов. Прямо сейчас дежурная колонна движется по городу в сторону Запорожской области. Второй день подряд большая активность перемещения", - отметил он.

Напомним, до этого сообщалось, что Россия перебрасывает колонны техники из Крыма в захваченную Херсонскую область. Чтобы помешать этому, Вооруженные силы Украины бьют по Антоновскому мосту.

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