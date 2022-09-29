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В Мелитополе заметили движение колонны грузовиков с оккупантами в сторону Запорожья

Фото: в Мелитополе заметили движение колонны грузовиков с оккупантами (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Через оккупированный Мелитополь шла колонна российской техники и живой силы в сторону Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РІА Мелітополь".

"Последние дни враг значительно активизировался и пытается укреплять свои позиции, перебрасывая технику в Запорожском и Херсонском направлениях", - говорится в сообщении.

Как пишут в Telegram-канале, по объездной на ул. Воинов Интернационалистов наблюдается передвижение колонн техники и личного состава.

"Мелитопольцы наблюдали, как в сторону Запорожья проехали 2 тентованых "КамАЗа" с людьми, потом седельный тягач на лафете и следом 2 "УРАЛа" с людьми", - добавляют в "РІА Мелітополь".

Как сообщалось, буквально 2 сентября российские войска перебрасывали технику через оккупированный Мариуполь на Запорожское направление.

Также Россия перебрасывает колонны техники из Крыма в захваченную Херсонскую область. Чтобы помешать этому, Вооруженные силы Украины бьют по Антоновскому мосту.

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