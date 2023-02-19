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У Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським солдатам, - Федоров

Фото: у Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським солдатам (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Представники так званої влади у тимчасово окупованому Мелітополі змушують школярів писати листи російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За його словами, таким чином окупанти готуються до "святкувань" 23 лютого.

Сьогодні російська пропаганда торкається в першу чергу наших дітей - тих, хто ходить у дитячі садочки та школи. Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вивчати радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які вони начебто будуть передавати на фронт", - зазначив Федоров.

Окрім цього у місті було відкрито близько 10 молодіжних організацій. Їх використовують для "патріотичного виховання" та змушують школярів й студентів вступити в одну із них.

Він також розповів, що мета таких організацій - це укріплення пропагандистських наративів. При цьому якщо діти не коряться або ігнорують заходи, то до них застосовують покарання.

Нагадаємо, що росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти в Запорізькій області продовжують знущатися над людьми та зобов’язали їх оформити спецперепустки для переміщення між містами.

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