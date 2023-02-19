RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма русским солдатам, - Федоров

Фото: в Мелитополе оккупанты заставляют школьников писать письма русским солдатам (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Представители так называемой власти во временно оккупированном Мелитополе заставляют школьников писать письма русским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий городского головы Мелитополя Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

По его словам, таким образом оккупанты готовятся к "празднованиям" 23 февраля.

Сегодня российская пропаганда касается в первую очередь наших детей - тех, кто ходит в детские сады и школы. Если раньше россияне заставляли наших детей изучать советские стихи и песни, то к 23 февраля они заставили их написать письмо солдату и принести из дома носки и нижнее белье, которые они вроде бы будут передавать на фронт", - отметил Федоров.

Кроме этого, в городе было открыто около 10 молодежных организаций. Их используют для "патриотического воспитания" и заставляют школьников и студентов поступить в одну из них.

Он также рассказал, что цель таких организаций - это укрепление пропагандистских нарративов. При этом если дети не повинуются или игнорируют меры, то к ним применяют наказание.

Напомним, что россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

Оккупанты в Запорожской области продолжают издеваться над людьми и обязали их оформить спецпропуска для перемещения между городами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольдітиокупанти