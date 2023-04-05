У Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії, - Генштаб

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни продовжують нехтувати нормами міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загарбники намагаються чинити психологічний тиск на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок стосовно його евакуації до РФ.
"Лякають людей майбутнім наступом ЗСУ", - вказали у Генштабі.
Окрім цього, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту:
Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях Запорізької області без пояснень причини викрадають людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.