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У Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії, - Генштаб

Фото: У Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни продовжують нехтувати нормами міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загарбники намагаються чинити психологічний тиск на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок стосовно його евакуації до РФ.

"Лякають людей майбутнім наступом ЗСУ", - вказали у Генштабі.

Окрім цього, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту:

  • майже повністю обмежено в'їзд та виїзд усіх жителів;
  • людям заборонено залишати свої помешкання;
  • посилено перевірку документів і мобільних телефонів.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях Запорізької області без пояснень причини викрадають людей.

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МелітопольВійна Росії проти України