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В Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию, - Генштаб

Фото: В Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне продолжают пренебрегать нормами международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, захватчики пытаются оказывать психологическое давление на местное население путем распространения открыток по его эвакуации в РФ.

"Пугают людей будущим наступлением ВСУ", - указали в Генштабе.

Кроме этого, в Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта:

  • почти полностью ограничен въезд и выезд всех жителей;
  • людям запрещено покидать свои дома;
  • усилена проверка документов и мобильных телефонов.

Напомним, россияне на оккупированных территориях Запорожской области без объяснений причины похищают людей.

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МелитопольВойна России против Украины