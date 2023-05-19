У Мелітополі окупанти відкрили "Дім Юнармії" для "зомбування" українських дітей

Росіяни в тимчасово захоплених територіях Запорізької області створили 159 первинок "Руху перших". Таким чином вони хочуть нав'язувати проросійські наративи українським дітям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.
"На окупованих територіях продовжується зомбування наших дітей. Маразм окупантів сягнув так далеко, що на ТОТ Запорізької області сьогодні святкують... День піонерії", - пише Федоров.
За його словами, у проросійське навчання було втягнуто майже три тисячі наших дітей. Ворог називає їх "послідовниками традицій піонерії".
"Дітям промивають мізки та навіть шестирічним першачкам. У Мелітополі найближчим часом планують відкрити "Дім Юнармії ", - розповідає він.
Федоров розповідає, що неповнолітніх українців будуть навчати у військово-патріотичних секціях.
Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники не можуть виконати плани паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України.
Також раніше ми писали, що російські загарбники почали тиснути на жителів Луганської області, які не хочуть отримувати паспорти РФ. Жителям міста Сватове урізають зарплати на 30%.
А у Херсонській області та окупанти навмисно псують українські документи, щоб пришвидшити темпи паспортизації.
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