У Мелітополі окупанти відкрили "Дім Юнармії" для "зомбування" українських дітей

"На окупованих територіях продовжується зомбування наших дітей. Маразм окупантів сягнув так далеко, що на ТОТ Запорізької області сьогодні святкують... День піонерії", - пише Федоров.

За його словами, у проросійське навчання було втягнуто майже три тисячі наших дітей. Ворог називає їх "послідовниками традицій піонерії".

"Дітям промивають мізки та навіть шестирічним першачкам. У Мелітополі найближчим часом планують відкрити "Дім Юнармії ", - розповідає він.

Федоров розповідає, що неповнолітніх українців будуть навчати у військово-патріотичних секціях.