В Мелитополе оккупанты открыли "Дом Юнармии" для "зомбирования" украинских детей

"На оккупированных территориях продолжается зомбирование наших детей. Маразм окупантов достиг так далеко, что на ТОТ Запорожской области сегодня празднуют... День пионерии", - пишет Федоров.

По его словам, в пророссийскую учебу было вовлечено почти три тысячи наших детей. Враг называет их "последователями традиций пионерии".

"Детям промывают мозги и даже шестилетним первоклашкам. В Мелитополе в ближайшее время планируют открыть "Дом Юнармии", - рассказывает он.

Федоров рассказывает, что несовершеннолетних украинцев будут учить в военно-патриотических секциях.