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В Мелитополе оккупанты открыли "Дом Юнармии" для "зомбирования" украинских детей

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне во временно захваченных территориях Запорожской области создали 159 первичок "Движения первых". Таким образом, они хотят навязывать пророссийские нарративы украинским детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"На оккупированных территориях продолжается зомбирование наших детей. Маразм окупантов достиг так далеко, что на ТОТ Запорожской области сегодня празднуют... День пионерии", - пишет Федоров.

По его словам, в пророссийскую учебу было вовлечено почти три тысячи наших детей. Враг называет их "последователями традиций пионерии".

"Детям промывают мозги и даже шестилетним первоклашкам. В Мелитополе в ближайшее время планируют открыть "Дом Юнармии", - рассказывает он.

Федоров рассказывает, что несовершеннолетних украинцев будут учить в военно-патриотических секциях.

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что российские захватчики не могут выполнить планы паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины.

Также ранее мы писали, что российские захватчики начали давить на жителей Луганской области , не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

А в Херсонской области и оккупанты намеренно портят украинские документы , чтобы ускорить темпы паспортизации.

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