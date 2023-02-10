В Мелітополі чутно вибухи

Сьогодні, 10 лютого, в Мелітополі та районі чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"У Мелітополі та районі гучно", - заявив Федоров.
Він сказав, що місцеві жителі повідомляють про вибухи, та наголосив, що з'ясовує деталі ситуації.
Нагадаємо, Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі залишилось приблизно 30% від кількості населення, що було до повномасштабного вторгнення РФ.
Крвм того, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі росіяни почали тероризувати учителів шкіл.
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