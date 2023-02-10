В Мелитополе слышны взрывы

Сегодня, 10 февраля, в Мелитополе и районе слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова .

Он сказал, что местные жители сообщают о взрывах и подчеркнул, что выясняет детали ситуации.

"В Мелитополе и районе громко", - заявил Федоров.

Напомним, Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе осталось примерно 30% от населения, что было до полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.

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