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В Мелітополі чули звук вибуху, попередньо "приліт" по базі окупантів

Фото: в Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Мелітополі було чути звук вибуху. Попередньо повідомляється про "приліт" по базі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху", - повідомив мер міста.

Фото: в Мелітополі пролунав вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

За його даними, щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу.

Ситуація на передовій

Зазначимо, що нещодавно Федоров повідомляв, що окупанти перекидають нові підрозділи солдатів до Мелітополя та Генічеська. Також зафіксовано рух російської техніки в бік Запорізької області через Арабатську стрілку.

Тим часом ЗСУ продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Міноборони повідомили, що на цих напрямках наші захисники звільнили близько 28 кв. км за минулий тиждень.

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МелітопольВійна Росії проти України