В Мелітополі чули звук вибуху, попередньо "приліт" по базі окупантів

В окупованому Мелітополі було чути звук вибуху. Попередньо повідомляється про "приліт" по базі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху", - повідомив мер міста.
Фото: в Мелітополі пролунав вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
За його даними, щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу.
Зазначимо, що нещодавно Федоров повідомляв, що окупанти перекидають нові підрозділи солдатів до Мелітополя та Генічеська. Також зафіксовано рух російської техніки в бік Запорізької області через Арабатську стрілку.
Тим часом ЗСУ продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Міноборони повідомили, що на цих напрямках наші захисники звільнили близько 28 кв. км за минулий тиждень.
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