В Мелитополе слышали звук взрыва, предварительно "прилет" по базе оккупантов

"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва", - сообщил мэр города.

Фото: в Мелитополе раздался взрыв (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

По его данным, что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном во вражескую базу.

Ситуация на передовой

Отметим, что недавно Федоров сообщал, что кафиры перебрасывают новые подразделения солдат в Мелитополь и Геническ. Также зафиксировано движение российской техники в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.

Между тем, ВСУ продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Минобороны сообщили, что на этих направлениях наши защитники уволили около 28 кв. км за прошедшую неделю.

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