У Мелітополі 1000 людей побували в полоні, ще сотні і досі перебувають у неволі, - мер

Росіяни у Мелітополі позбавили свободи слова всіх жителів та обмежили право на пересування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Деяких мешканців Мелітополя безпосередньо садять "на підвал". За рік понад 1000 цивільних мелітопольців побували в полоні у росіян. Сотні з них продовжують бути в’язнями окупантів", - повідомив мер.

За його словами, десятки сидять в тюрмах вже більше 6-и місяців, а дехто навіть рік. Деяких цивільних утримують у Лефортівському СІЗО в Москві.

"Росіяни залякують родичів тримати язик за зубами, але мовчання може вартувати здоров’я і життя викраденої людини. Україна займається обміном полонених, в тому числі цивільних. Інформацію про викрадених людей варто доносити до української сторони", - розповів мер.