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Гуманітарна катастрофа та "зомбування" дітей: мер про рік окупації Мелітополя

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Мелітополь, Субота 25 лютого 2023 16:55
Гуманітарна катастрофа та "зомбування" дітей: мер про рік окупації Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Рік тому росіяни окупували Мелітополь у Запорізькій області, а у місті і досі гуманітарна катастрофа та продовжується "зомбування" дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Добре як у в’язниці". Такою є розповсюджена відповідь мелітопольців, які тримають зв‘язок з родичами та близькими на підконтрольній Україні території", - заявив мер.

За його словами, у місті продовжується заселення ворожих військових і розміщення техніки у житлових кварталах. Росіяни обмежують права виїзду з окупації або пересування між захопленими містами.

"Людей беруть у полон та судять за проукраїнську позицію, а дітей примушують навчатися за російською пропагандою у школах", - додав Федоров.

Російські окупанти займаються "націоналізацією" цивільного житла, майна та підприємств і фактично відбирають його у законних власників. Гуманітарна катастрофа і досі не вирішена, бо ціни на ліки та продукти у місті завищені.

Мер додав, що росіяни відкинули окуповані території мінімум на 30 років назад. А переслідування людей влаштували в "найкращих традиціях сталінських років".

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі школярів залучають до лав "юнармії".

Окупанти увімкнули український зв’язок в Мелітополі та намагаються таким чином виявити місцевих партизанів.

Окупанти Запорізької області готують чергові провокації та діють за вже відомим "донецьким сценарієм".

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