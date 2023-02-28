RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе 1000 человек побывали в плену, еще сотни до сих пор находятся в неволе, - мэр

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне в Мелитополе лишили свободы слова всех жителей и ограничили право на передвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Некоторых жителей Мелитополя непосредственно сажают "на подвал". За год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у россиян. Сотни из них продолжают быть узниками окупантов", - сообщил мэр.

По его словам, десятки сидят в тюрьмах уже более 6 месяцев, а некоторые даже год. Некоторые гражданские содержатся в Лефортовском СИЗО в Москве.

"Россияне запугивают родственников держать язык за зубами, но молчание может сторожить здоровье и жизнь похищенного человека. Украина занимается обменом пленных, в том числе гражданских. Информацию о похищенных людях следует доносить до украинской стороны", - рассказал мэр.

Напомним, что оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) запугивают местных жителей якобы обстрелами со стороны ВСУ. Россияне вывешивают по городу соответствующие листовки.

Более года назад россияне оккупировали Мелитополь в Запорожской области, а в городе до сих пор гуманитарная катастрофа и продолжается "зомбирование" детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВойна в Украине