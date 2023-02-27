Бояться наступу? У Мелітополі окупанти залякують мешканців листівками про обстріли
Окупанти у Мелітополі (Запорізька область) залякують місцевих жителів нібито обстрілами з боку ЗСУ. Росіяни вивішують по місту відповідні листівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"У тимчасово окупованому Мелітополі орки розвішують оголошення про можливі ракетні обстріли по цивільних від "укронацистів". Рашисти, які звикли стріляти по мирним містам і знищувати цілі житлові будинки, напевно судять по собі", - зазначив Федоров.
Міський голова наголошує, що окупанти намагаються залякати жителів. Він не виключає, що росіяни можуть готувати провокації, щоб звинуватити ЗСУ.
"Вкотре звертаюсь до мелітопольців: не вірте фальшивій пропаганді окупантів. Збройні Сили України б’ють точно в ціль, а наша єдина ціль - знищення русні", - додав мер.
Фото: у Мелітополі окупанти вивішують оголошення з залякуваннями (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти в місті ввімкнули український зв’язок, щоб виявити партизанів.
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