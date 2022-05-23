UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Мелитополем украинские партизаны снова атаковали бронепоезд россиян

Фото: Александр Старух (в центре) (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Антон Федорцив

О состоянии дел на оккупированных территориях Запорожской области рассказал глава местной военной администрации Александр Старух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ОВА.

Глава Запорожской области поделился подробностями безопасности и гуманитарной ситуации в захваченных районах региона. В частности, неспокойно в окрестностях Мелитополя.

"В очередной раз партизаны повредили бронепоезд оккупационных войск в Мелитопольском районе", – заявил Старух.

На прошлой неделе в Мелитополе раздался взрыв рядом с комендатурой армии РФ. Также россияне устроили перестрелку с предположительно украинскими партизанами, которые тогда пустили под откос бронепоезд оккупантов.

Напомним, что российские оккупанты заставили установить цены в рублях в захваченном Мелитополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВС РФВойна России против Украины