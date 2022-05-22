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В оккупированном Мелитополе устанавливают цены в рублях и гривнах

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Мелитополь, Воскресенье 22 мая 2022 17:20
В оккупированном Мелитополе устанавливают цены в рублях и гривнах Фото: Мелитополь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мелитополе установили курс рубля по отношению к гривне в эквиваленте два к одному. К тому же, с понедельника, 23 мая, бизнесменов обязали устанавливать цены в рублях и гривнах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мелитополь.City.

Медийщики предполагают, что это делают для того, чтобы пополнить недавно открывшийся в городе "Банк Южной Осетии". В нем предпринимателей заставляют открывать счета, чтобы продолжать деятельность.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали выдавать пенсионерам по 10 тыс. рублей в обмен на персональные данные. Это происходило в Центре предоставления административных услуг.

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