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Під Мелітополем українські партизани вкотре атакували бронепотяг росіян

Фото: Олександр Старух (у центрі) (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Антон Федорців

Про стан справ на окупованих територіях Запорізької області розповів голова місцевої військової адміністрації Олександр Старух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ОВА.

Очільник Запорізької області поділився подробицями безпекової та гуманітарної ситуацій у захоплених районах регіону. Зокрема, неспокійно в околицях Мелітополя

"У черговий раз партизани пошкодили бронепотяг окупаційних військ у Мелітопольському районі", – заявив Старух.

Минулого тижня у Мелітополі пролунав вибух поруч із комендатурою армії РФ. Також росіяни влаштували перестрілку з, імовірно, українськими партизанами, які тоді пустили під укіс бронепотяг окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти змусили встановити ціни в рублях у захопленому Мелітополі.

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