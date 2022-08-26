Под Мелитополем прогремели взрывы: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова .

"Ждем подтверждения ликвидации еще одной базы рашистов", - добавил он.

Федоров отметил, что жители общины слышали несколько взрывов. Сейчас наблюдается задымление.

"Очередная "хлопок" на вражеских складах на территории Новобогдановской ОТГ Мелитопольского района", - написал он.

Напомним, ранее оккупанты завезли в Мелитополь около десяти химических лабораторий.

Кроме того, 25 августа партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем, в котором велась подготовка к так называемому "референдуму" и раздавались российские паспорта.

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