Під Мелітополем пролунали вибухи: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова .

"Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - додав він.

"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району", - написав він.

Нагадаємо, раніше окупанти завезли до Мелітополя близько десяти хімічних лабораторій.

Окрім того, 25 серпня партизани підірвали російський штаб під Мелітополем, у якому велася підготовка до так званого "референдуму" і роздавалися російські паспорти.

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