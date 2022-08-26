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Під Мелітополем пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи. Ймовірно, було знищено склад росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району", - написав він.

Федоров зазначив, що жителі громади чули декілька вибухів. Наразі спостерігається задимлення.

"Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - додав він.

Нагадаємо, раніше окупанти завезли до Мелітополя близько десяти хімічних лабораторій.

Окрім того, 25 серпня партизани підірвали російський штаб під Мелітополем, у якому велася підготовка до так званого "референдуму" і роздавалися російські паспорти.

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Запорожская областьМелітополь