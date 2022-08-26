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Россияне завезли в Мелитополь десять химических лабораторий, - мэр Федоров

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Мелитополь, Пятница 26 августа 2022 15:16
Россияне завезли в Мелитополь десять химических лабораторий, - мэр Федоров Фото: россияне завезли в Мелитополь десять химических лабораторий (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты завезли в Мелитополь Запорожской области около десяти химических лабораторий для спасения своего командования в случае выброса радиации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

"Десять химических лабораторий находятся на территории одного из больничных учреждений Мелитополя", - сказал он.

Власти города считают, что захватчики завезли лаборатории для того, чтобы спасти своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

"О гражданском населении, конечно, они не думают", - добавил Федоров.

Напомним, в ночь на 25 августа украинские партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем, в котором велась подготовка к так называемому "референдуму" и раздавались российские паспорта.

Ранее Федоров заявлял, что оккупанты минируют теплоцентрали и котельные в Мелитополе.

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Мелитополь Запорожская область
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