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В Мелитополе раздаются взрывы возле аэродрома, где базируются оккупанты

Фото: в Мелитополе прогремели взрывы возле аэродрома (ria-m.tv)
Автор: Артур Родивилов

Во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. В районе Авиагородка виден столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Издание пишет о "массированном ударе" по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты.

РосСМИ утверждают, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь". Первый обстрел произошел в 3:15, второй - около 5:00.

Отметим, что взрывы этой ночью раздавались также в российском городе Белгороде, расположенном вблизи границы Украины. По словам губернатора области, "вероятно, сработало ПВО", есть трое пострадавших в результате пожара в частном доме.

Напомним, утром 2 июля под Мелитополем с рельсов сошел российский бронепоезд.

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Мелитополь