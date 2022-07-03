У Мелітополі лунають вибухи біля аеродрому, де базуються окупанти

Видання пише про "масований удар" по військовому аеродрому, де базуються російські окупанти.

РосЗМІ стверджують, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь". Перший обстріл стався о 3:15, другий - близько 5:00.

Зазначимо, що вибухи цієї ночі лунали також у російському місті Бєлгороді, розташованому поблизу кордону України. За словами губернатора області, "ймовірно, спрацювало ППО", є троє постраждалих внаслідок пожежі в приватному будинку.

Нагадаємо, вранці 2 липня під Мелітополем з рейок зійшов російський бронепоїзд.

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