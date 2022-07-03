RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мелітополі лунають вибухи біля аеродрому, де базуються окупанти

Фото: у Мелітополі прогриміли вибухи біля аеродрому (ria-m.tv)
Автор: Артур Родивилов

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі прогриміли вибухи. В районі Авіамістечка видно стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

Видання пише про "масований удар" по військовому аеродрому, де базуються російські окупанти.

РосЗМІ стверджують, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь". Перший обстріл стався о 3:15, другий - близько 5:00.

Зазначимо, що вибухи цієї ночі лунали також у російському місті Бєлгороді, розташованому поблизу кордону України. За словами губернатора області, "ймовірно, спрацювало ППО", є троє постраждалих внаслідок пожежі в приватному будинку.

Нагадаємо, вранці 2 липня під Мелітополем з рейок зійшов російський бронепоїзд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь